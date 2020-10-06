У древних людей нашли сложные технологии

Ученые Института Вейцмана в Израиле выяснили, что древние люди не только умели пользоваться огнем, но и разработали сложные технологии с его применением для изготовления инструментов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте института.

Исследователи проанализировали образцы кремня, найденные в окрестностях пещеры Кесем, где древние люди, жившие 200-420 тысяч лет назад, создавали орудия труда через раскалывание камней. Специалисты хотели выяснить, могли ли жители пещеры использовать огонь для предварительного закаливания кремня. Для этого они подвергли образцы нагреванию до различных температур и охлаждали их, после чего изучили их химическую и молекулярную структуру.

Оказалось, что люди использовали различные виды термообработки для создания разных инструментов. Например, для изготовления камней с острыми краями применялись относительно невысокие температуры (200-300 градусов Цельсия). При интенсивном нагревании до 600 градусов Цельсия создавались зазубрины и сколы.

Ученые пока не знают, каким образом древние люди догадались нагревать камни до разных температур и как они контролировали процесс термообработки. Однако подобные умения позволили предкам человека выживать и успешно развиваться.