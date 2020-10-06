Пуск новой ракеты Су-35C впервые показали на видео

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Минобороны России продемонстрировало пуск ракеты Р-37М истребителем Су-35С. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале ведомства.

На опубликованном ролике показан полет истребителя Су-35С и запуск ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М. Видео было обнародовано впервые по случаю 100-летия Государственного летно-испытательного центра Минобороны России имени В. П. Чкалова.

Известно, что Р-37М имеет стартовую массу около 510 килограммов и длину 4,06 метра. Новый боевой снаряд отличается максимальной дальностью до 200 километров, высота поражения целей составляет от 15 метров до 25 километров. Также сообщается, что Су-35С может нести до четырех ракет подобного типа.

В апреле стало известно, что российский истребитель Су-35 вооружат сверхдальнобойными ракетами «воздух-воздух» Р-37М (РВВ-БД). По словам источников в российском оборонно-промышленном комплексе, ракета оснащена высокочувствительной активной головкой самонаведения и способна развивать «практически гиперзвуковую скорость». Ракеты класса Р-37 были приняты на вооружение отечественной армии в 2014 году.