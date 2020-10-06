Украина собралась помочь Евросоюзу с вакциной от коронавируса

Делегация Киева собирается поднять тему производства вакцины от коронавируса на очередном саммите «Украина – Европейский союз», который состоится в Брюсселе во вторник, 6 октября. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу Politico Europe.

По его словам, Украина собралась помочь Евросоюзу с массовым производством препарата, поскольку сама в нем нуждается. «Мы подготовлены. У нас есть предприятия, которые готовы помогать, когда нам передадут вакцины», — сказал президент.

Однако первым и главным вопросом, который намерена поднять на саммите Украина, остаются санкции против России, подчеркнул Зеленский. Также делегация Киева хочет обсудить с представителями государств возможность предоставить свободный и полноценный доступ украинских производителей к рынкам Евросоюза.

5 октября глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что ведомство рассматривает возвращение к режиму жесткого карантина из-за распространения коронавируса. Однако министерство будет использовать этот сценарий только в крайнем случае, пока введенных мер достаточно.

1 октября на Украине зафиксировали очередной антирекорд по числу новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 за сутки. Общее число зараженных в стране составило 230 236 человек, из них 101 252 — выздоровели, 4430 — скончались. До конца октября в стране действует частичный карантин, ограничено проведение массовых мероприятий и въезд для иностранцев.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



