Раскрыта причина катастрофы Ан-26 на Украине

Расследование авиакатастрофы, которая произошла 25 сентября в Харьковской области, выявило наличие грубых нарушений в организации полетов. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

Он рассказал, что посетил военную часть А4104, где заслушал доклад глав трех подкомиссий по расследованию авиакатастрофы — авиационной, летной и технической.

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«На сегодня можно констатировать, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов. Установлена ​​техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по ИКМ (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя», — раскрыл вероятную причину авиакатастрофы Уруский.

Правительственная комиссия в настоящее время продолжает расследование. Собственное служебное расследование планирует завершить 12 октября также министерство обороны Украины. Его материалы будут переданы в военные комиссариаты. После 15 октября планируется начать выплачивать компенсаций семьям погибших.

Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился под Чугуевом 25 сентября во время учебного полета на расстоянии двух километров от аэропорта. На его борту находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего 27 человек, 26 из них погибли.

Возможной причиной катастрофы называют отказ двигателя. Правоохранители проверяют еще две возможные версии — ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание.