Исинбаева оправдалась за путанную речь перед Путиным

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева оправдалась за путанную речь перед президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Ее слова приводит Sport24.

38-летняя экс-спортсменка заявила, что донесла свою мысль, несмотря на путаницу. «Когда ты держишь слово перед президентом страны, то, конечно, это нормально, что ты волнуешься», — заметила Исинбаева.

Выступление олимпийской чемпионки перед президентом стало поводом для шуток и насмешек в социальных сетях. «Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша… ваша цель… но наша задача… вернее нет… ууууу… В общем, то, что вы сказали сделать, мы это делаем», — заявила Исинбаева в ходе заседания.

Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом. На ее счету также четыре золота чемпионата мира в помещении и три — на открытом воздухе. За карьеру легкоатлетка установила 28 мировых рекордов.