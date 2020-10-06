Исинбаева запуталась в целях массового спорта перед Путиным и была высмеяна

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, председатель Ассоциации студенческих спортклубов (АССК) запуталась в целях массового спорта на заседании с президентом Владимиром Путиным и была высмеяна пользователями сети. Запись совещания доступна на YouTube-канале «России 24».

«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша… ваша цель… но наша задача… вернее нет… ууууу… В общем, то, что вы сказали сделать, мы это делаем», — сказала Исинбаева.

Журналист Дмитрий Смирнов в Twitter прикрепил выступление бывшей спортсменки и написал, что она «одинаково компетентна во всех вопросах». В комментариях пользователи также иронизировали над легкоатлеткой. «Лучше прыгать, чем говорить...», «Елене надо посещать курсы владения переговоров. Мысль убивать нельзя», «Количество студентов за 10 лет в РФ сократилось почти на половину. Видать, от того, что спортом не занимаются», — писали они.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом. На ее счету также четыре золота чемпионата мира в помещении и три — на открытом воздухе. За карьеру легкоатлетка установила 28 мировых рекордов.