Исинбаева отчитала «пустых» девушек в соцсетях и нарвалась на ответную критику

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева на своей странице в Instagram раскритиковала блогеров.

Спортсменка заявила, что олимпийские чемпионы не являются лидерами мнений в отличие от ведущих социальные сети людей. «Таковыми являются девушки, большинство из которых "пустые" внутри, имеющие искусственную внешность. И почему-то именно они оказывают большее влияние на молодежь?» — задалась вопросом она.

Многие юзеры не согласились со спортсменкой. «Потому что вы без образования лезете в управление страной, а надо бы спортом заниматься, там вы можете быть инфлюинсерами», «"Пустышки" они для вас. А для других людей они идеал самодостаточности, гармонии и того, как жить счастливо, не потея», «Да потому что толку от вас, когда людям херово живется», — писали ей.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008), бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года. На ее счету также три золота чемпионатов мира. Спортсменка завершила карьеру в августе 2016 года. В том же месяце она стала членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.

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