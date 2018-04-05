Исинбаева крестила Добрыню Никитича в Монако

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева раскрыла имя своего новорожденного сына. Об этом сообщает Eurosport.

35-летняя Исинбаева стала мамой во второй раз. Ребенок родился 13 февраля, его отцом стал муж бывшей спортсменки Никита Петинов, являющийся мастером спорта по метанию копья.

Пара крестила сына в Монако под именем Добрыня. Таким образом, ребенок стал полным тезкой былинного богатыря Добрыни Никитича.

«Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день», — написала спортсменка в своем Instagram.

В мае 2017 года Исинбаева ушла с поста главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за изменений устава организации. По новым правилам, бывшая спортсменка не могла совмещать посты в РУСАДА и в Олимпийском комитете России. В августе 2016-го россиянка стала членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.

Исинбаева и Петинов также воспитывают дочь Еву, которой три с половиной года. Она также была крещена в Монако. Во время первой беременности спортсменка прерывала карьеру на полтора года. В 2016-м после недопуска к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро Исинбаева окончательно ушла из спорта.

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