Исинбаева прокомментировала санкции МОК в отношении россиян

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева прокомментировала ситуацию с недопуском ряда российских спортсменов до зимних Олимпийских игр в Пхенчхане-2018. Запись она сделала на своей странице в Facebook.

«Отстранение ведущих спортсменов России от участия в Играх, конечно, шокирует, особенно безосновательные отстранения, на наш взгляд, но поскольку официальных объяснений со стороны МОК пока нет, и списки, которые мы получили, это только предварительное решение независимой комиссии МОК, а не самого комитета, нам остается только принимать те санкции, условия и критерии для участия наших атлетов в Олимпиаде, которые выдвинуты МОК на сегодняшний день», — написала Исинбаева.

Спортсменка отметила, что не защищает МОК. «Я просто надеюсь на то, что комитет основывается на подтвержденных фактах, вынося подобные решения. Возможно, мы с вами много не знаем и никогда не узнаем реальные мотивы отстранения тех или иных спортсменов, но сейчас главное не смотреть назад, а идти всем вместе вперед!», — добавила она.

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Исинбаева призвала поддержать тех россиян, кто поедет на Олимпиаду. «Именно они — наша надежда на разрешение сложившейся допинговой проблемы. Так давайте не будем забывать об этом, о главной цели. Да, правила, критерии, санкции жестки и несправедливы по отношению к нашей стране, нашим "чистым" спортсменам, но все, что нам остается, — это принять их, следовать им или цивилизованно защищаться в судах. Давайте, взявшись за руки, стиснув зубы, пройдем эти испытания», —написала она.

23 января МОК отказался допускать до Олимпиады 2018 года фигуристов Ивана Букина (танцы на льду) и Ксению Столбову (парное катание), тем самым развалив пару Букина с Александрой Степановой и пару Столбовой с Федором Климовым. От Игр также были отстранены биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов и ряд российских конькобежцев и хоккеистов.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям, смогут выступить на соревнованиях под нейтральным флагом и в статусе «олимпийских атлетов из России».

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