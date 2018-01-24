Мутко прокомментировал требования МОК к россиянам

Вице-премьер Виталий Мутко выразил недоумение из-за требований Международного олимпийского комитета (МОК) к российским спортсменам и болельщикам в преддверии зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Его слова приводит ТАСС.

«Давайте дождемся завершения переговоров, это будет конец сегодняшнего дня или середина завтрашнего. Конечно, по ряду дополнительных требований, которые выдвигаются к спортсменам и болельщикам, мы, естественно, находимся в недоумении по некоторым вопросам. Многие команды уже поехали на заключительные перед Играми сборы», — рассказал Мутко.

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Ранее в среду в МОК отказались признаться в унижении россиян. По словам главы организации Томаса Баха, они хотели лишь ввести в отношении России «очевидную для всего мира санкцию». Также сообщалось о запрете на Играх российского флага.

22 января стало известно, что МОК не пригласил российского шорт-трекиста Виктора Ана для участия в Играх-2018 в Пхенчхане. Причиной послужило упоминание спортсмена в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Помимо этого, приглашения не получили несколько биатлонистов, лыжников, хоккеистов, конькобежцев и фигуристов.

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