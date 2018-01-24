МОК ответил на обвинения в унижении России

Международный олимпийский комитет (МОК) не ставил своей целью унизить Россию, запретив ряду спортсменов участвовать в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Об этом заявил президент организации Томас Бах, его слова приводит Reuters.

«МОК хотел дать "чистым" российским спортсменам возможность соревноваться и дать новому поколению спортсменов в России возможность участвовать в Олимпийских играх и быть послами для нового "чистого" российского спорта», — сказал Бах.

Функционер добавил, что целью МОК было принять «очевидную для всего мира санкцию» в отношении России, а не унижать ее.

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22 января стало известно, что МОК не пригласил российского шорт-трекиста Виктора Ана для участия в Играх-2018 в Пхенчхане. Причиной послужило упоминание спортсмена в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Помимо этого, приглашения не получили ряд биатлонистов, лыжников, хоккеистов, конькобежцев и фигуристов.

Руслан Захаров, партнер Виктора Ана в сборной России по шорт-треку, назвал решения МОК унижением. «У кого-то это могла быть первая Олимпиада, у кого-то последняя, кто-то подошел к ней на самом пике своей карьеры, устанавливая мировые рекорды. Можно сказать, что это плевок в лицо всему государству. Это унизительно для нашей страны», — приводит его слова «Бизнес Online».

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям, смогут выступить на соревнованиях под нейтральным флагом и в статусе «олимпийских атлетов из России».

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