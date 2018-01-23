Российский лыжник прокомментировал отстранение от Олимпиады

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отказать ему участвовать в Играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом спортсмен написал в Instagram-аккаунте.

«Я был разочарован в олимпийском движении. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие. На Олимпийских играх жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что мы — русские, мы — сильные, мы — "чистые"», — заявил спортсмен.

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Устюгов рассказал о мотивации выигрывать Олимпийские игры. «Даже без флага и гимна. Все эти вещи в моем сердце. Все знают, где я родился и ради кого побеждаю», — отметил он.

23 января МОК не допустил Устюгова до участия в Олимпиаде. При этом лыжник не являлся фигурантом разбирательств в рамках комиссии Дениса Освальда. Помимо него, приглашение не получили биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, ряд российских конькобежцев, фигуристов и хоккеистов.

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