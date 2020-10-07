В России признали невозможным производство советского «Метеорита»

Производство современной Россией советской стратегической сверхзвуковой крылатой ракеты 3М25 «Метеорит» практически невозможно, признал в беседе с ТАСС почетный генеральный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения Герберт Ефремов.

По его мнению, «уникальная стратегическая крылатая ракета» вряд ли может быть снова поставлена на производство. «Восстановление очень сложного и дорогостоящего даже по меркам советского времени проекта в современных условиях невозможно», — сказал ученый, добавив, что к началу 1990-х годов «Метеорит» можно было разместить на 10-12 подводных лодках проекта 667А, которых «давно уже нет».

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В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс с управляемым гиперзвуковым боевым блоком «Авангард» создан по инициативе российского конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова.

Об «Авангарде» Путин впервые рассказал во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Он говорил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

В январе того же года Ефремов заявлял, что российским разработчикам гиперзвукового оружия предстоит решить задачу обеспечения длительного движения с гиперзвуковой скоростью объекта в атмосфере.

Сверхзвуковая крылатая ракета 3М25 «Метеорит», работы над которой велись с конца 1970-х годов, имела дальность полета 5,5 тысячи километров и скорость три числа Маха. Оружие предназначалось для поражения стратегических объектов. В наземном варианте 3М25 «Метеорит» был готов к принятию на вооружение уже в начале 1990-х годов.