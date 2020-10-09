Названы наиболее пострадавшие от «коронакризиса» страны

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна наиболее пострадали от кризиса из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, с которым ознакомился ТАСС.

По оценкам исследователей, экономика региона пострадала от снижения внешнего спроса, усиления экономической неопределенности, коллапса сферы туризма и последствий нескольких месяцев карантина, введенного с целью сдержать распространение болезни. Кроме того, пандемия вызвала серьезные проблемы в сфере медицины. В связи с этим авторы документа обратили внимание на необходимость защиты населения и восстановления экономики региона.

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Согласно прогнозам, ВВП региона в текущем году сократится на 7,9 процента. При этом в следующем году ожидается рост на 4 процента. Нынешний экономический кризис последовал за несколькими годами «разочаровывающего экономического роста и ограниченного прогресса по социальным показателям» и наступил сразу же после волны социальных волнений во многих странах региона, подчеркнули авторы доклада.

В июле Bloomberg назвал Испанию самой пострадавшей от кризиса страной в Европе. По итогам второго квартала текущего года ее экономика обрушилась на 18,5 процента. В общей сложности экономика еврозоны во втором квартале сократилась на 14,4 процента, что стало самым сильным снижением с начала ведения статистики.

По данным на 9 октября, в мире насчитывается более 36,6 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,06 миллиона скончались, еще 25,5 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, России и Колумбии.