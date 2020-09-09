Над миром нависла угроза продуктового кризиса

Из-за нарушения цепочек поставок на фоне пандемии коронавируса, дождей и засух, вирусов, поражающих скот, а также ослабления доллара, над миром нависла угроза продовольственного кризиса, утверждает CBNC.

Дефицита продуктов питания в мире, в целом, не наблюдается, но стоимость еды растет. По данным ООН, в августе 2020 года стоимость продуктов питания выросла третий месяц подряд и достигла своего максимального значения с февраля.

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По информации Китайского бюро статистики, цены на еду в КНР в августе взлетели более чем на 11 процентов по сравнению с августом прошлого года. Причиной стала африканская чума свиней, которая резко сократила поголовье животных в Китае и привела к росту стоимости свинины на 50 процентов. Кроме того, из-за жаркой и дождливой погоды цены на овощи в КНР взлетели на 6,4 процента, а стоимость яиц выросла на 11,3 процента.

Другим ударом по продовольственной безопасности многих стран стало нарушение цепочек поставок во время пандемии коронавируса. Фермеры и малый бизнес понесли убытки из-за невозможности реализовать скоропортящиеся товары. Кроме того, коронавирус ударил по поставкам удобрений и семян, а также ограничил приток сезонной рабочей силы, которая обеспечивает своевременный сбор урожая.

Еще одной угрозой для продовольственной безопасности стала ситуация с долларом в 2020 году. Стоимость сырья для производства продуктов питания обычно устанавливаются в долларах, так что цены при его ослаблении растут.

Ранее в сентябре сообщалось, что доллар упал на 11 процентов по сравнению с пиковым значением 2020 года. Эксперты ожидают, что американская валюта обвалится еще более чем на треть по отношению к евро в течение 2021 года и достигнет уровня, которого не было свыше десяти лет.

Как стало известно в августе 2020 года, власти Китая призвали жителей страны прекратить расточительство в еде и начать экономить на фоне пандемии. Позднее американское издание Vice сообщило, что в некоторых городах КНР хотят установить ограничения на количество еды, которую люди могут заказывать в ресторанах. Мера связана с увеличением количества пищевых отходов и ростом цен на продукты.