Си Цзиньпин призвал китайцев экономить еду

Глава Китая Си Цзиньпин призвал китайцев прекратить расточительство в еде и начать экономить. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По словам китайского лидера, расточительное поведение его сограждан в этом вопросе «ужасает и огорчает». Пандемия коронавируса, считает Си, показала, что риски в области продовольственной безопасности никуда не исчезают.

«Необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия», — приводит его слова РИА Новости.

Председатель КНР подчеркнул, что государству следует вести последовательную пропагандистскую работу в этом направлении: прививать обществу привычку умеренности в еде, сделать так, чтобы расточительство было стыдным явлением, а экономия на еде — почетным.

В апреле текущего года сообщалось, что китайские власти усилили слежку за населением. Причиной для этого назвали эпидемию коронавируса.