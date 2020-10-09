Звезда рестлинга столкнулся с угрозой провести в тюрьме остаток жизни

Звезда профессионального рестлинга и боец смешанного стиля (MMA) Хосе Родригес Чукуан столкнулся с угрозой провести в тюрьме остаток жизни — его обвинили в похищении и сексуальном насилии. Об этом сообщает TMZ.

43-летний рестлер, выступавший в WWE под псевдонимом Альберто Дель Рио, обвиняется в четырех случаях сексуального насилия и похищении. Если вина спортсмена будет доказана, мексиканец может получить тюремный срок в 99 лет.

По версии обвинения, Чукуан взял в заложники свою девушку, заподозрив ее в измене. Мужчину задержали еще в мае. Рестлер нанес жертве множественные повреждения и также угрожал похитить ее сына и бросить его «у черта на рогах». Таким образом преступник пытался запугать девушку и вынудить ее не обращаться в полицию.

Чукуан провел в MMA 15 поединков, одержав девять побед и потерпев шесть поражений. Но больше он известен, благодаря выступлениям в WWE.