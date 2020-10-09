Россиянке удалось избежать пожизненного заключения в Швейцарии

Россиянке Елене Пановой удалось избежать пожизненного заключения в Швейцарии за убийство, которое совершил ее муж-иностранец, суд оправдал женщину. Об этом изданию Е1.ru cообщил ее адвокат Георгий Багратиони.

В 2015 году жительница Екатеринбурга Елена Панова познакомилась на сайте знакомств с Серджио Джуссани из Швейцарии и переехала к нему с двумя несовершеннолетними дочерьми. После свадьбы выяснилось, что у ее супруга крупные долги по ипотеке, кроме того, он должен содержать свою бывшую жену Монику и их общего сына. Елене пришлось устроиться на низкооплачиваемую работу. При этом муж стал избивать ее и дочерей.

19 июля 2016 года Монику нашли мертвой. Официально было признано, что она умерла в результате суицида, а ее тело кремировали. Через некоторое время Джуссани признался Елене, что именно он убил бывшую супругу. В марте 2018 года муж вновь избил Елену — и она вызвала полицейских, которые обнаружили в их доме крупный арсенал незарегистрированного оружия. Против Джуссани было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования он признался в убийстве бывшей жены, и его арестовали.

Вскоре швейцарцу сообщили, что у его жены появился новый мужчина, и он из ревности стал давать показания о том, что именно она спланировала убийство Моники и подстрекала его к совершению преступления. Несмотря на ряд нестыковок, суд приговорил Елену к пожизненному заключению.

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В феврале 2020 года, когда Панова подавала апелляцию, к делу подключился адвокат Георгий Багратиони. При участии швейцарских адвокатов и представителя российского консульства Родиона Васильева были собраны убедительные доказательства невиновности Елены.

Как рассказал Багратиони, защите пришлось провести множество экспертиз, доказавших, что переводчик неправильно переводил слова россиянки. К тому же, очень многие факты в ходе следствия были сфальсифицированы. В частности, СМС-сообщения, подтверждающие, что Елена говорила правду. Кроме того, было нарушено международное право — швейцарская сторона оповестила консульство о задержании Елены лишь через десять дней.

«Были грубейшие нарушения во время допросов — человек находился в болезненном состоянии, жаловался, обращался к врачу. У нее были спазмы — это видно на видеоматериалах допроса. Над ней издевались, она об этом неоднократно заявляла», — добавил адвокат.

Защите удалось предоставить доказательства невиновности Елены Пановой по каждому пункту обвинения, суд принял их во внимание и оправдал россиянку. «Она рыдала в зале суда, это были слезы радости. Для нее это был шок. Полное снятие всех обвинений и право на реабилитацию, в рамках которой можно будет ставить вопрос о компенсации», — сказал защитник Пановой.

Ближайшее время Елена намерена провести с семьей, она не видела своих детей почти два с половиной года.

В феврале Георгий Багратиони объяснял «Ленте.ру» предвзятое отношение к Елене правоохранительной и судебной властей кантона коррупционными связями Серджио Джуссани. Он прослужил 20 лет военным и торговал оружием, при этом, как и его бывшая жена, состоял на учете у психиатра и употреблял антидепрессанты. Серджио Джуссани был приговорен за убийство Моники к 16 годам.