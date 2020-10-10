В Москве мужчину насмерть зажало воротами паркинга

Автоматические ворота паркинга одного из жилых комплексов (ЖК) на северо-западе Москвы насмерть зажали сотрудника строительной компании. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на прокуратуру столицы.

По данным правоохранителей, 10 октября мужчина при осуществлении трудовой деятельности получил телесные повреждения воротами и впоследствии скончался. Прокуратура начала проверку в связи с несчастным случаем. К настоящему моменту выявлены нарушения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

«В ходе проверки будет дана оценка полноте действий ответственных лиц управляющей компании по содержанию и обслуживанию общедомового имущества многоквартирного дома, соблюдению требований лицензионного законодательства», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Материалы прокурорской проверки отправили следователям для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

В 2015 году в Рыбинске из-за невнимательности водителя в дверях троллейбуса зажало коляску с грудным ребенком. Он не заметил, что пассажирка с ребенком не успела войти в салон. В результате россиянке пришлось бежать за троллейбусом, удерживая оставшуюся наполовину на улице коляску, а 10-месячный мальчик выпал, получив травму головы.