Лавров созвонился с главами МИД Армении и Азербайджана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился с армянским и азербайджанским коллегами после объявления перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Российский министр провел телефонные разговоры с представителем Баку Джейхуном Байрамовым и представителем Еревана Зограбом Мнацаканяном. В ходе беседы стороны подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, достигнутым по итогам переговоров трех стран 9 октября в Москве. Также они подчеркнули необходимость его строгого соблюдения «на земле».

Материалы по теме «Переговоры бессмысленны» В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия? Третья Карабахская Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек

В 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в Карабахе в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее, вступил в силу режим прекращения огня. Вскоре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении. По данным оборонного ведомства Армении, азербайджанские ВС начали атаку в местности Караханбейли. В Баку, в свою очередь, заявили, что армянская сторона обстреляла Тертер и Агдам.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.