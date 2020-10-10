Украинский мэр устроил акцию протеста против ужесточения карантина

Исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота устроил в городе акцию протеста против ужесточения карантина. Об этом он написал в своем Facebook.

Представители малого и среднего бизнеса, вышедшие на акцию, требовали не вводить в стране и в Полтаве в частности жесткий карантин. Закрытие предприятий торговли и питания, спортивной индустрии и учебных заведений они считают не только нецелесообразным шагом правительства, но и таким, который может привести к стремительному падению экономики.

Выступая на акции, Шамота отметил, что после весеннего карантина только в Полтаве более 74 миллионов гривен недовыполнения бюджета, а уровень безработицы достиг рекордной отметки с 2000-х годов. По словам градоначальника, такие цифры появились из-за того, что некоторые предприятия не смогли возобновить работу и закрылись навсегда.

«Конечно, мы не возражаем против элементарных санитарных мер. Но локдаун ничего не дает. Изоляция ничего не дает», — подчеркнул он.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале второй волны распространения коронавируса в стране. Правительство запретило въезд в страну всем иностранным гражданам с 28 августа. Позже министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения Украины будет инициировать возвращение к более жесткому карантину, если ситуация с распространением коронавируса в стране продолжит ухудшаться.