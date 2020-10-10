Российский пранкер рассказал о беседе с парламентом Дании от лица Тихановской

Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал о беседе с парламентом Даниии от лица бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом пишет «МК».

По его словам, во время разговора пранкеры затронули тему борделей с черепахами, якобы создаваемых в Дании. Он отметил, что датские парламентарии пообещали разобраться с данным вопросом.

Как пишет РИА Новости, Столяров и Владимир Кузнецов (Вован) подтвердили, что пообщались с членами парламента Дании от лица Тихановской. При этом пресс-секретарь бывшего кандидата в президенты отметила, что в ее окружении не видят ничего плохого в том, что кто-то выдал себя за политика, и это вызывает улыбку и повышает всем настроение.

8 октября сообщалось, что неизвестный выдал себя за бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и принял участие в закрытом онлайн-заседании комитета по иностранным делам парламента Дании. Заседание прошло во вторник, 6 октября. В его начале сообщили, что у штаба Тихановской возникли проблемы с видеокамерой, из-за чего ее не было видно на экране. Встреча длилась 40 минут, а затем была прервана, так как у ее участников возникло «ощущение, что что-то не так».