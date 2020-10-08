Неизвестный выдал себя за Тихановскую на онлайн-заседании парламента Дании

Неизвестный выдал себя за бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и принял участие в закрытом онлайн-заседании комитета по иностранным делам парламента Дании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного органа страны.

Заседание прошло во вторник, 6 сентября. В его начале сообщили, что у штаба Тихановской возникли проблемы с видеокамерой, из-за чего ее не было видно на экране. Встреча длилась 40 минут, а затем была прервана, так как у ее участников возникло «ощущение, что что-то не так».

В пресс-службе Фолькетинга (парламента Дании) уточнили, что мероприятие было посвящено обсуждению текущей политической ситуации в Белоруссии и «рассматривались формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека». Там также подчеркнули, что в ходе встречи ничего компрометирующего линию внешней политики Дании произнесено не было, однако инцидент будет расследован.

Глава комитета по иностранным делам Мартин Лидегорд выразил надежду, что произошедшее было «грубой шуткой», однако он «обеспокоен возможностью злоупотребления участием [посторонних] во встрече. Это также дает пищу для размышлений».

В четверг, 8 октября, пресс-служба МВД Белоруссии заявила, что Светлана Тихановская объявлена в розыск в республике. За день до этого стало известно, что она попала в список разыскиваемых в России лиц на основе соглашений в рамках СНГ. Соответствующая информация была размещена на сайте МВД России. В ведомстве отметили, что уголовных дел против нее в России не возбуждали. Сама же Тихановская заявила, что не слышала об этом.