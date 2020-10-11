«Дальспецстрой» закрыл долги перед дольщиками в Хабаровске

В Хабаровске ввели в эксплуатацию два многоквартирных дома на 26 и 199 квартир по улице Льва Толстого, тем самым «Дальспецстрой» (сейчас ГВСУ № 6) закрыл долги перед дольщиками. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

На торжественной церемонии вручения ключей присутствовал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, который взял проблему обманутых дольщиков под личный контроль.

Теперь у застройщика остались обязательства только перед юридическими лицами, которые также участвовали в строительстве.

Дегтярев отметил, что получили свои квадратные метры 62 семьи, еще более 1200 семей в ожидании.

«Часть из них будет достроена силами инвесторов, часть – за счет средств федерального Фонда защиты прав граждан, в который мы обратились два месяца назад, получили поддержку премьер-министра Михаила Мишустина и его команды», — заявил глава региона, подчеркнув, что сейчас стоит задача к октябрю следующего года тему обманутых дольщиков в крае закрыть.

Жилой комплекс по улице Льва Толстого начали строить в 2013 году. В 2015 году процесс остановился из-за финансовых трудностей компании. Часть дольщиков, после введения процедуры внешнего управления, перезаключила договоры на другие дома, еще 62 семьи получили ключи от квартир сегодня.