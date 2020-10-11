Валуев порассуждал о возвращении на ринг

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказал свое мнение о возвращении на ринг. Об этом сообщает ТАСС.

«Я сам точно не собираюсь возвращаться. Когда уходишь, нужно открывать дверь в новый мир, и как бы тебя старый мир не тянул, ты уже совсем не тот», — порассуждал он.

Валуев также прокомментировал предстоящий бой между Роем Джонсом-младшим и Майком Тайсоном. По его словам, у двух ветеранов было время на подготовку. «Будем ждать этого поединка. Думаю, этот бой соберет миллиардные просмотры», — заявил он.

Николай Валуев оставил профессиональный бокс в 2010 году. Он дважды становился чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. На счету россиянина 52 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 50 побед (34 — нокаутом) и потерпел два поражения.

В 2013 году выяснилось, что причиной завершения спортивной карьеры Валуева стала опухоль в мозгу. Тогда боксер признался, что доброкачественное образование угрожало его жизни. Позднее он уточнил, что речь идет не о раке, а о акромегалии.