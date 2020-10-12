У дочери российского губернатора нашли недвижимость на полмиллиарда рублей

У дочери губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко нашли недвижимость на сумму около полумиллиарда рублей. Юлии Ришар принадлежат несколько помещений в исторических зданиях Санкт-Петербурга, а также земельные участки рядом с Кольцевой автодорогой. Об этом пишут «Важные истории» в совместном материале с «7x7».

Помещения находятся на Васильевском острове на берегу Невы, на набережной Фонтанки и на месте бывшей казармы в Виленском переулке. Ришар сдает недвижимость в аренду дорогим ресторанам.

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Ранее дочери российского губернатора принадлежали участки площадью 88 тысяч «квадратов» (примерно три Красные площади) в поселке Лебяжий Ленинградской области. Ришар приобрела их в 2017 году, а в 2019-м продала их Никите Бобылеву. Его отца, как пишет издание, считают «комфортным бизнесменом из ближнего круга» главы региона. Раньше Бобылев-старший владел крупнейшим в области распределителем электроэнергии ЛОЭСК.

В настоящее время Ришар является собственницей двух земельных участков в Санкт-Петербурге общей стоимостью около 355 миллионов рублей и площадью 45,6 тысячи «квадратов». Они находятся неподалеку от развязки КАД — Ришар связана со строительством трассы рабочими отношениями. Как сообщил источник «Важных историй», она работала в УК «Мурино».

Компания подконтрольна миллиардеру Андрею Березину, владеющему фирмой «Евроинвест» — крупнейшим землевладельцем Ленинградской области. Также «Мурино» получает госконтракты от местных властей по обеспечению водой и теплом садов и школ.

Часть участка рядом с КАД, принадлежащего Ришар, изъяли для строительства дороги, однако получила ли она компенсацию за это, изданию выяснить не удалось. Дочь губернатора на вопросы СМИ не ответила. В администрации Дрозденко и в УК «Мурино» «Важные истории» ответ также не получили.

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