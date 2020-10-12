В России проверят качество образования в школах из 14 регионов по стандартам международной программы по оценке учебных достижений PISA. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, передает ТАСС в понедельник, 12 октября.

Исследование будет проходить с 12 октября до 8 ноября. В нем примут участие 1,4 тысячи школ. Проверка пройдет в школах Сахалинской, Нижегородской, Омской, Челябинской, Владимирской, Тульской, Воронежской, Волгоградской областей, республик Чувашия, Коми, Ингушетия, Тыва, Калмыкия и Санкт-Петербурга.

В Рособрнадзоре уточнили, что исследование будет проводиться на компьютерах. Его результаты станут известны в первом квартале 2021 года.

До 2030 года планируется реализовать нацпроект «Образование», который, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.