Очевидица описала подробности стрельбы в Нижегородской области

Очевидица стрельбы в селе Большеорловское Нижегородской области, где юноша расстрелял четырех человек, включая собственную бабушку, рассказала подробности произошедшего. Видео интервью с женщиной опубликовал Telegram-канал «112».

По словам очевидицы, первой она увидела бегущую пенсионерку, за ней гнался ее внук, Данил Монахов. Добежав до угла дома, пожилая женщина упала от выстрела. Пассажиры автобуса, вышедшие на остановке, забежали в подъезд ближайшего дома и не видели, как юноша стал стрелять по автобусу.

Свидетельница трагедии также добавила, что Монахов был из приличной семьи, однако играл в компьютерные игры. Именно это, по мнению очевидицы, могло стать причиной случившегося.

Ранее сообщалось, что 18-летний Данил Монахов поругался с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал сосед — Монахов открыл огонь и по нему. Мужчина погиб на месте. После этого молодой человек взял второе ружье и отправился на остановку, где открыл огонь по прохожим и подъехавшему автобусу.

Сам юноша после стрельбы скрылся в лесах. На его поиски отправлены сотрудники Росгвардии, СОБР и ОМОН. Бабушка позднее скончалась на операционном столе.