Зеленский заявил о невозможности поссорить Украину и Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину и Польшу мечтают поссорить «немало недругов», но они этого не дождутся. Его слова приводит УНИАН.

Украинский лидер заверил польского коллегу Анджея Дуду в невозможности вбить клин между двумя странами.

«Украина и Польша не могут сосуществовать иначе как в мире, согласии, дружбе и взаимоуважении. Должны всегда помнить, что поссорить Украину и Польшу мечтают многие наши недруги. И всем им можем сказать только одно: не дождетесь», — подчеркнул Зеленский.

По его мнению, между Украиной и Польшей вообще не может быть никаких споров, кроме одного — в каких украинских и польских городах провести совместные зимние Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу.

Отношения Киева и Варшавы обострились после принятия в Польше закона, который ввел уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни. Киев недоволен подобным законодательством и считает его направленным против украинцев.

Боевики Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, вооруженное формирование под командованием Степана Бандеры, запрещенное в России — прим. «Ленты.ру») в 1943 году организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.