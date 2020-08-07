Польша обещала помочь Украине вернуть Крым

Варшава намерена помочь Киеву восстановить контроль над Крымом и Донбассом. С таким обещанием выступил президент Польши Анджей Дуда во время инаугурации, сообщает РИА Новости.

«Это важная задача, которая заключается в восстановлении и полного суверенитета, и территориальной целостности нашего соседа — Украины», — отметил польский лидер, комментируя желание помочь «вернуть полуостров». Кроме того, Дуда заявил, что намерен отстаивать интересы Украины в ОБСЕ: в 2022 году Польша будет председательствовать в организации.

12 июля стало известно, что действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов. Выборы в стране решили провести по почте из-за пандемии коронавируса.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение.

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