Россия вернула Украине ноту протеста без рассмотрения

Российский МИД получил ноту протеста от Украины в связи с парадом Военно-морского флота (ВМФ) в Черном море, однако вернул ее без рассмотрения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ведомстве.

«Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами», — объяснили в МИД. Источник ведомства также посоветовал коллегам в Киеве «избавиться от иллюзий» и привыкнуть к тому, что Крым — часть России.

27 июля министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста в МИД России в связи с проведением парада в Севастополе. Согласно заявлению украинских властей, парад в Крыму — противоправная демонстрация Москвой своей «военной мощи». По словам представителей МИД Украины, России следует немедленно прекратить подобные действия в регионе и принять меры по деоккупации Крыма.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение.

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