Украина запротестовала против прошедшего в Севастополе парада

Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста в МИД России в связи с проведением парада в Севастополе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно заявлению украинских властей, парад в Крыму является противоправной демонстрацией Россией своей «военной мощи». По словам представителей МИД Украины, России следует немедленно прекратить подобные действия в регионе и принять меры по деоккупации Крыма.

В министерстве также подчеркнули, что такие меры расцениваются Украиной, как очередное нарушение Россией норм международного права. Представители ведомства отметили, что подобные шаги являются свидетельством сознательной эскалации в двусторонних отношениях со стороны России.

26 июля в Севастополе прошел военно-морской парад подразделений Черноморского флота. Морские парады в честь Дня Военно-морского флота также прошли в Санкт-Петербурге, Североморске, Балтийске, Каспийске, Владивостоке, в Петропавловске-Камчатском и в сирийском порту Тартус.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выступило с протестом против проведения парадов Победы в Севастополе, городах Республики Крым, Донецке и Луганске «без согласования с украинской стороной». В МИД Украины считают, что проведение праздничных мероприятий на данных территориях является «грубым нарушением обязательств» российской стороны.