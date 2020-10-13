Кудрину дали госнаграду ко дню рождения

Главе Счетной палаты Алексею Кудрину дали государственную награду — премьер-министр Михаил Мишустин вручил ему медаль Столыпина II степени. Соответствующее распоряжение правительства появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

Награда вручена главе Счетной палаты за вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу, говорится в документе. Указ подписан 8 октября в преддверии дня рождения Кудрина, которому 12 октября исполнилось 60 лет.

Алексей Кудрин возглавил Счетную палату в мае 2018 года. До этого он являлся председателем совета Центра стратегических разработок — эта некоммерческая организации готовит проекты социально-экономического развития страны для правительства. До Центра стратегических разработок Кудрин 11 лет (с 2000 по 2011 год) возглавлял Минфин. В 1990-е он вместе с будущим президентом России Владимиром Путиным работал в правительстве Санкт-Петербурга.