Студент МГИМО не сдал сессию и покончил с собой

В Москве 19-летний студент третьего курса Московского государственного университета международных отношений (МГИМО) не сдал сессию и покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Его тело обнаружили на западе Москвы. По словам собеседника агентства, студент оставил предсмертную записку на 14 листов. В ней он обвинил руководство факультета в том, что не сдал сессию.

По факту произошедшего проводится проверка.

В октябре прошлого года в туалете одной из школ Новосибирска покончила с собой 15-летняя ученица 10-го класса. Сверстники ее «считали странной». Отмечается, что скорая помощь приехала за шесть минут, но не успела спасти ребенка. До приезда врачей девочке пытались помочь учителя.