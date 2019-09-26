Россиянин за волосы протащил дочь по мосту из-за плохих оценок

Жителя Калачеевского района Воронежской области будут судить за систематическое избиение несовершеннолетней дочери из-за плохих оценок. Об этом сообщила прокуратура региона, передает РИА Новости.

По данным ведомства, с осени 2017-го по май 2019 года мужчина, когда был пьян, избивал свою дочь 2004 года рождения. Причиной становились как плохая успеваемость, так и «незначительные провинности». Так, в один из дней 2017 года мужчина шел с дочерью по автомобильному мосту, и внезапно у него возникли к ней «личные неприязненные отношения». Он ударил девочку по груди, а затем схватил за волосы и протащил по мосту.

Мужчину обвинили в истязании заведомо несовершеннолетнего (пункт «г» части 2 статьи 117 Уголовного кодекса России). Материалы дела направлены в суд.

Ранее стало известно, что более 80 процентов преступлений против несовершеннолетних совершают родственники и близкие люди. При этом половина из них находится в состоянии алкогольного опьянения. Чаще всего (70 процентов) виновными в истязаниях, побоях, избиениях и убийствах признавали отцов, отчимов, сожителей матерей, дедушек, дядь и братьев. В 14 процентах решений жертвами подсудимых также были их жены или сожительницы.

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