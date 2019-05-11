Университет подготовил уроки счастья для предотвращения самоубийств

Бристольский университет проведет «уроки счастья», чтобы предотвратить самоубийства среди студентов. Об этом сообщает The Independent.

Профессорами был подготовлен 12-недельный курс после того, как более десяти учащихся покончили с собой в течение последних трех лет. Занятия будет вести профессор психологии Брюс Худ, который объяснит студентам, что такое счастье и как его достичь. Он надеется, что этот курс заинтересует учащихся со всех факультетов.

Материалы по теме «Конкретная ненависть к конкретному человеку» Почему российские подростки убивают себя и других

Лекции стартуют в сентябре и будут проходить раз в неделю по одному часу. Студентам предложат на выбор задания, которые им придется выполнять в течение семи дней, а после — делиться результатами. Практика включает в себя увеличение часов сна, медитацию, выражение благодарности людям, совершение добрых дел.

В январе британские власти заявили, что готовы блокировать доступ к соцсетям в случае, если те не придумают эффективный способ борьбы с потенциально опасным для детей контентом. Речь идет о материалах, пропагандирующих самоубийство и способных подтолкнуть подростков к причинению вреда самим себе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!