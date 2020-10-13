Путин поручил главам регионов назначить ответственных за цифровую трансформацию

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов страны определить чиновников, которые будут отвечать за цифровую трансформацию. Поручения главы государства приводит ТАСС.

В документе указано, что главная цель — обеспечить перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат. Информацию о назначенных для трансформации лицах необходимо направить в правительство до 1 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч российских чиновников превратят в руководителей цифровой трансформации до 2024 года. Генеральный директор Центра перспективных управленческих решений Мария Шклярук заявила, что в 2019 году уже около 13,5 тысячи госслужащих прошли обучение по данному направлению в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС.