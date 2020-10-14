В России умер еще один рожденный суррогатной матерью для китайцев ребенок

В Санкт-Петербурге умер еще один ребенок, рожденный суррогатной матерью-россиянкой, предположительно, для китайцев. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Тело младенца нашли в квартире на проспекте Авиаконструкторов. Экстренные службы вызвала няня ребенка. Он родился месяц назад. Причина смерти мальчика пока не установлена.

Ранее другой ребенок от суррогатной матери умер в Гатчине Ленинградской области. В Следственном комитете сообщили, что мальчика держали в квартире до приезда родителей из Китая. Ведомство назначило доследственную проверку.

В сентябре стало известно, что в Санкт-Петербурге с начала 2020 года исчезла часть младенцев, рожденных суррогатными матерями-россиянками для иностранцев. За помощью в поисках новорожденных в консульства обратились более 60 биологических родителей. Социальные службы, медицинские и правоохранительные органы не знают, где находятся дети. Всего с начала года в Санкт-Петербурге родились более ста детей от суррогатных матерей, чьи биологические родители находятся за границей. Большинство из них — граждане Китая.