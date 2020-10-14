В США подали иск к компании Канады из-за обвинений в связях с Россией

Американский портал журналистских расследований Consortium news подал иск к канадской телекомпании Global news из-за обвинений в связях с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз американской компании.

Согласно документу, канадское СМИ в видеорепортажах и материалах на своем сайте, опубликованных 10 декабря 2019-го, утверждало, что Consortium news якобы связаны с кампанией Москвы против Оттавы. Сославшись на отчеты канадских спецслужб, Global news утверждала, что с помощью американского портала Россия пыталась «атаковать репутацию» тогдашней главы МИД Канады Христи Фриланд, которая ведет антироссийскую политику. В иске говорится, что тем самым канадское СМИ отступило от журналистской этики и «навесило на истца ложные ярлыки».

Еще в январе 2020-го американский портал направил уведомление с требованием извинений: канадскую компанию призывали выпустить опровержение. Однако телекомпания отказалась извиниться и всего лишь опубликовала претензии к своим публикациям.

13 октября министерство иностранных дел Норвегии обвинило Россию в августовской кибератаке на норвежский парламент (Стортинг). Глава внешнеполитического ведомства Ине Эриксен Сёрейде назвала произошедшее серьезным инцидентом, затронувшим самый важный демократический институт королевства. Москва отрицает обвинения и считает их преднамеренной провокацией.

В ходе проведенной 24 августа кибератаки неизвестные завладели электронной почтой и другими личными данными сотрудников и законодательного органа.

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