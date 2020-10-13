Россия ответила на обвинения в хакерской атаке на парламент Норвегии

Россия считает обвинения со стороны властей Норвегии в кибератаке преднамеренной провокацией. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Осло, размещенном в Facebook.

«Считаем подобные обвинения недопустимыми. Расцениваем произошедшее как серьезную преднамеренную провокацию, губительную для двусторонних отношений», — указали дипломаты, отметив, что никаких доказательств кибератаки представлено не было. В посольстве подчеркнули, что на российские государственные интернет-ресурсы ежегодно совершаются миллионы кибернападений, «но это не дает права огульно обвинять власти стран их возможного происхождения».

Дипведомство напомнило, что в мае 2020 года в МИД Норвегии была направлена нота с изложением порядка действий в случае компьютерных инцидентов, однако никакой реакции тогда не последовало. В связи с этим посольство задалось вопросом о необходимости существования совместных с европейскими странами профильных механизмов для реагирования, если норвежские власти не желают вести диалог.

Ранее 13 октября Министерство иностранных дел Норвегии обвинило Россию в августовской кибератаке на норвежский парламент (Стортинг). Глава внешнеполитического ведомства Ине Эриксен Сёрейде назвала произошедшее серьезным инцидентом, затронувшим самый важный демократический институт королевства. Позднее обвинения повторил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В ходе проведенной 24 августа кибератаки неизвестные завладели электронной почтой и другими личными данными сотрудников и законодательного органа.