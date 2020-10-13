Глава НАТО обвинил Россию в кибератаке на парламент Норвегии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в кибератаке на парламент Норвегии. Об этом он рассказал в эфире норвежского телеканала «ТВ2», передает ТАСС.

Глава альянса отметил, что доверяет выводам властей Норвегии о причастности России к произошедшему. Столтенберг также подчеркнул, что хакерская атака на государственный орган является очень серьезным происшествием.

Ранее Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что за августовской кибератакой на норвежский парламент (Стортинг) стоит Россия. Глава ведомства Ине Эриксен Серейде рассказала, что службы безопасности и разведки страны тесно сотрудничают по данному вопросу на международном уровне.

Парламент Норвегии 1 сентября сообщил о нападении хакеров. В ходе проведенной 24 августа кибератаки неизвестные завладели электронной почтой и другими личными данными сотрудников законодательного органа.