Американский теннисист заразился коронавирусом в России и сбежал

Американский теннисист Сэм Куэрри заразился коронавирусом, находясь в Санкт-Петербурге, отказался соблюдать карантин и покинул Россию. Об этом сообщает BATennis.

Куэрри, который должен был принять участие в турнире St.Petersburg Open, сдал положительный тест на коронавирус и был отстранен от матчей. Ему и членам его семьи предстояло отбыть двухнедельный карантин в одном из отелей Санкт-Петербурга.

Однако спортсмен решил сбежать из России, оплатив частный самолет, и перебрался в одну из европейских стран, которая не требует для въезда отрицательный тест на COVID-19. Раскрывать свое местонахождение он не планирует.

Инцидент строго нарушает протокол безопасности Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Американец, занимающий 49-ю строчку мирового рейтинга, может быть оштрафован на 100 тысяч долларов и отстранен от участия в турнирах под эгидой организации на срок до трех лет.

13 октября стало известно, что коронавирусом заразился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он сдал положительный тест, готовясь со сборной Португалии к матчу против команды Швеции в Лиге наций. Футболист был изолирован. Болезнь у него протекает бессимптомно.