США отказались мириться с кражей технологий Россией и Китаем

США обнародовали новую национальную стратегию, которая должна обеспечить доминирование американцев в сфере науки и технологий. В документе говорится в том числе о защите от кражи инноваций Россией и Китаем.

Как отмечается в заявлении на сайте Белого дома, противники и конкуренты США мобилизуют огромные ресурсы в сфере науки и технологий. В этой связи подчеркивается, что американское доминирование сейчас «как никогда важно».

«США не будут закрывать глаза на тактику таких стран, как Китай и Россия, которые крадут технологии, подталкивают компании к передаче интеллектуальной собственности», — говорится в сообщении. Российскую и китайскую стороны также уличают в «подрыве свободных и честных рынков и тайной переделке появляющихся гражданских технологий для укрепления своих вооруженных сил».

Стратегия предусматривает заполнение пробелов в регулировании указанной сферы и работу с союзниками-единомышленниками. Также предполагается «настаивать на выполнении соглашений». Применять ее будут для защиты деятельности в области искусственного интеллекта, энергетики, квантовой информатики, сетевых технологий и технологий связи, полупроводников, а также военных и космических разработок.

Ранее в США сочли действия России одной из главных угроз кибербезопасности страны. В сентябре глава Пентагона Марк Эспер назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками США.