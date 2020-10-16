Ирак отказался от сделки с Турцией ради «Газпрома»

Власти Ирака приготовились начать новый раунд продажи лицензий на разработку газового месторождения Мансурия. Перед этим они расторгли соглашение с консорциумом, во главе которого находилась турецкая госкомпания ТРАО. О таких планах заявил министр нефти Ирака Ихсан Абдель-Джаббар, сообщает «Коммерсантъ».

Причины отказа от сделки чиновник не назвал. Однако в конце 2019 года его предшественник, министр нефти Ирака Самир Гадбан утверждал, что «Газпром нефть» может получить в проекте до 51 процента. Причем, по его словам, окончательная доля зависела от способа входа российской компании в проект — в составе консорциума или самостоятельно.

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В конце сентября в «Газпромнефть-Развитие» указали, что ожидают решения властей Ирака до конца 2020 года. В настоящее время компания разрабатывает на территории страны месторождение Барда в качестве оператора с долей в 30 процентов.

Мансурия находится у границы с Ираном. Запасы месторождения газа оцениваются в 130 миллиардов кубометров. Прошлая лицензия была выдана еще в 2010 году, но планы начать добычу в 2015-м расстроила война с «Исламским государством» (деятельность организации запрещена в России). С того времени работы на месторождении не ведутся.

В Ираке на фоне стабилизации ситуации собрались выбрать партнера, который предоставит лучшие технические решения для эксплуатации и разработки Мансурии. Вероятно, в качестве претендентов рассмотрят компании, уже работающие в регионе, среди них — ExxonMobil, Shell, BP, Eni, Total, CNOOC, CNPC, Kogas, Inpex, Itochu. Однако, отмечают аналитики, европейские операторы вряд ли проявят интерес к проекту из-за военных и политических рисков.

Само по себе месторождение является средним по размеру, и, скорее всего, газ с него пойдет на удовлетворение внутренних потребностей страны, которые в последние годы возросли.

Снижение цен на нефть за последний год поставило Багдад в очень сложное положение. Республика крайне зависит от продажи сырья, и не исключено, что откажется исполнять соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Ирак был главным нарушителем сделки в первые месяцы.