В Приамурье построят два мусороперерабатывающих завода

Строительство двух мусороперерабатывающих заводов в Амурской области начнется в 2021 году. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности министра природных ресурсов региона Марина Бондаренко.

Завод в поселке Прогресс мощностью переработки мусора до 80 тысяч тонн в год и завод в городе Свободный мощностью 100 тысяч тонн в год будут созданы в рамках реализации проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

В настоящее время в Приамурье работает один мусороперерабатывающий завод мощностью около 40 тысяч тонн отходов в год. Власти региона также планируют модернизировать его для увеличения мощности переработки мусора.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».

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