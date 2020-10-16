Бывший чемпион UFC собрался научить Нового Хабиба скромности

Американский боец смешанного стиля (MMA) Крис Вайдман заявил, что готов драться с шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

«Этого Чимаева надо научить скромности. С удовольствием бы этим занялся. В январе», — написал бывший чемпион UFC и затегировал аккаунт организации.

Чимаев, которого часто называют Новым Хабибом, должен возглавить один из турниров UFC в декабре. Однако пока организация не может подобрать соперника для шведа. По словам самого бойца, Вайдман в числе других звезд UFC уже отказался от поединка с ним.

Менеджер Чимаева Али Абдель-Азиз также жаловался на нежелание ведущих бойцов промоушена драться с уроженцем Чечни. При этом британец Даррен Тилл и американец Нил Магни публично выражали готовность провести с ним бой.

Чимаев ярко дебютировал в UFC. Он одержал три победы за 66 дней, тем самым установив рекорд организации. Всего на счету шведского нокаутера девять побед в девяти поединках.