Раскрыта заставляющая «чесать головы» инженеров из России точность ракеты США

Круговое вероятное отклонение гиперзвукового планирующего блока Common Hypersonic Glide Body (CHGB) в ходе испытания, проведенного в марте Военно-морскими силами (ВМС) и армией США, составило 6 дюймов (около 15 сантиметров). Об этом сообщает Aviation Week, ссылаясь на заявление министра армии Соединенных Штатов Райана Маккарти.

«Гиперзвуковые ракеты поражают свои цели с отклонением всего лишь 6 дюймов», — раскрыл точность оружия руководитель в ходе октябрьского онлайн-выступления на ежегодном собрании Ассоциации армии США. Aviation Week отмечает, что заявление Маккарти слегка противоречит тому, что в июне говорил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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В июне Popular Mechanics, ссылаясь на заявление последнего, писало, что круговое вероятное отклонение AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW) составляет 14 дюймов (менее 35 сантиметров). Согласно американскому изданию, столь малая величина данного параметра заставит китайских и российских инженеров «чесать головы».

CHGB в качестве боевого оснащения получат перспективные американские гиперзвуковые ракеты Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) армии, Conventional Prompt Strike (CPS) ВМС и Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) Военно-воздушных сил (ВВС) США. Последняя, в свою очередь, основана на твердотопливной аэробаллистической ракете AGM-183A ARRW ВВС, запускаемой стратегическим бомбардировщиком B-52 Stratofortress.