Академик РАН раскрыл факторы победы над второй волной коронавируса

Академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев раскрыл факторы победы над второй волной коронавируса, начавшейся осенью. По его оценкам, заболеваемость COVID-19 пойдет на спад зимой, а весной 2021 года начнется третья волна коронавируса, но она будет менее интенсивной. Свой прогноз он представил в интервью «Парламентской газете».

По словам специалиста, для профилактики коронавируса, в первую очередь, необходима маска. Он напомнил, что на воздушно-капельный путь передачи инфекции приходится около 90 процентов заражений, в то время как контактное занесение инфекции обеспечивает лишь семь процентов заражений.

Пальцев выступил против жестких ограничительных мер, отметив, что те театры, магазина и кафе, которые могут обеспечить в здании должную вентиляцию и дезинфекцию, должны продолжать работать, но сократив число посетителей. По его мнению, необходимо усилить надзор над всеми заведениями. Кроме того, он призвал отказаться от массовых мероприятий и конференций, потому что там появляется большой риск заражения людей.

По его мнению, неправильно «запирать граждан в четырех стенах» — они должны продолжать работать. «За первые месяцы эпидемии здоровье населения и так ухудшилось. Появилось много людей с девиантным поведением, которые ведут себя неадекватно, возник спрос на различные препараты, которые снижают напряжение. Это косвенно свидетельствует о проблемах с психикой у населения», — пояснил профессор.

Также он призвал россиян следить за иммунитетом, уделяя внимание отдыху, сну и витаминам. «Необходимы витамин D3, Омега 3, соли цинка, которые укрепляют клеточные мембраны, ну и витамин C где-то от 500 до 1000 миллиграмм в день — но не растворимый, а защищенный, который не вызывает гастритов», — добавил академик РАН.

Отвечая на вопрос о безопасности открытия границ, Пальцев призвал следить за заболеваемостью в этих странах, с которыми у России есть авиасообщение. «Рациональный способ спасти свое население — это отменять авиарейсы из стран с высокой заболеваемостью, а людей, которые прилетают на оставшихся рейсах, обязать сдавать тест на коронавирус и проходить двухнедельный карантин», — заключил он.

Ранее академик РАН, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто заявил, что риск смерти после коронавируса у россиян с ожирением возрастает в девять раз, а тяжелого течения COVID-19 — в семь раз.