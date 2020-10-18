Академик РАН объяснил процесс снижения уровня антител к коронавирусу

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян заявил, что процесс снижения уровня антител к коронавирусу не является признаком ослабления иммунитета. Его слова в воскресенье, 18 октября, передает ТАСС.

«Снижение уровня антител не означает исчезновение иммунитета, поскольку формируются "клетки памяти" и клетки, продуцирующие антитела, которые должны обеспечивать иммунную защиту при повторной встрече с вирусом», — пояснил эксперт.

Академик РАН отметил, что, благодаря этим клеткам, пациенты, переболевшие COVID-19, не заражаются повторно. Тотолян также сказал, что антитела вырабатываются и при бессимптомном течении инфекции, только они носят менее стойкий характер, нежели при явной симптоматике.

«В связи с этим крайне важным вопросом является изучение клеточного иммунитета у этих лиц и поиск ответа на вопрос — формируется ли у них клеточный иммунитет или нет?» — сказал Тотолян. Он добавил, что абсолютно всем надо соблюдать меры по «неспецифической профилактике» коронавируса, в том числе носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции и тщательно мыть руки.

Ранее академик РАН заявил, что пятая часть переболевших коронавирусом россиян в течение нескольких месяцев теряют антитела к нему. «Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц-два от этих антител не осталось и следа», — объяснил Тотолян. По его словам, доля таких пациентов составляет «порядка 15-20 процентов».