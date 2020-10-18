Назван увеличивающий вдвое риск смерти от COVID-19 фактор

Ученые из Великобритании назвали фактор, увеличивающий вдвое риск смерти от COVID-19. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным ученых Имперского колледжа Лондона, заболевания почек в два раза увеличивают риск летального исхода при коронавирусе.

Специалистами были проанализированы данные 372 зараженных пациента, которые были госпитализированы в реанимации четырех больниц Лондона и Бирмингема в период с 10 марта по 23 июля. У 216 больных были проблемы с почками, хронические или вызванные инфекцией, из них скончались 107 пациентов. При этом из остальных 156 зараженных без каких-либо патологий почек умерли 32 человека.

Ученые объясняют это воздействием коронавирусной инфекции на организм в целом, «перекрестной связью» между легкими и почками и использованием токсичных средств при лечении заболевания.

Ранее исследователи из Ливерпульского университета определили фактор, который в шесть раз повышает риск смерти от коронавируса. Речь идет о последовательном заболевании гриппом и COVID-19. Ученые провели эксперимент на мышах. Одних из них заразили коронавирусом, других последовательно гриппом и коронавирусом. По итогам исследования стало известно, что у грызунов из второй группы заболевания протекало тяжелее.